Nardella: “Stadio a Campi? Non ci sono veti. Sbagliato criticare a priori idea di un impianto fuori Firenze”

Intervistato da La Nazione, il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana, Dario Nardella, ha parlato anche del nuovo stadio della Fiorentina. Parole importanti le sue, di apertura. Per il primo cittadino, infatti, “non ci sono veti a un progetto che preveda l’impianto a Campi Bisenzio. Siamo pronti a valutare in modo serio anche un progetto fuori dal Comune di Firenze. Credo sia miope ridurre il dibattito sul futuro della Città metropolitana alla questione dello stadio a Campi, ma è anche sbagliato criticare a priori l’idea di uno stadio fuori dal Comune“.

STADIO A CAMPI BISENZIO: ANALIZZIAMO PRO E CONTRO

Questione Artemio Franchi

E’ normale che da sindaco del capoluogo io abbia come priorità il Franchi. E’ un bene pubblico, la casa della Fiorentina e né io né nessun altro organo dello Stato possiamo permetterci di lasciarlo abbandonato o inutilizzato. Siamo in attesa di vedere cosa sarà concesso fare in base alla nuova normativa dopo il passaggio in parlamento.