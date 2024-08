La prima Euroviola di Palladino. De Gea e Richardson scalpitano per il debutto

La Fiorentina torna in Europa, l'ultima volta fu la sconfitta di Atene. I viola vogliono dimenticare le delusioni degli ultimi 2 anni, e lo faranno nel preliminare contro la Puskas Akademia. Contro il club ungherese sarà la prima europea per Raffaele Palladino, e sarà anche l'occasione per capire come il tecnico gestirà il doppio impegno. Ci sarà un netto turnover come con Italiano oppure soltanto degli aggiustamenti? La curiosità è ovviamente per i nuovi arrivi. Pongracic è sicuro del posto, vista la squalifica in campionato. De Gea potrebbe esordire e c'è molta attesa per capire se sarà proprio giovedì la sua prima gara in viola. Possibile riposo per Colpani, con Sottil e Barak che lottano per un posto. Altro esordio potrebbe essere quello di Richardson, che andrebbe a formare un centrocampo tutto marocchino con Amrabat. Infine c'è Gudmundsson, che ha ancora dei guai muscolari e non potrà esserci al Franchi. Lo riporta La Gazzetta Dello Sport