Juventus-Fiorentina Femm.: dove vedere lo scontro al vertice delle viola

Come riporta il Corriere dello Sport, l'8° giornata della Serie A Femminile propone match molto interessanti ed incroci al vertice della classifica (GUARDA QUI RISULTATI E CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMM.). Si parte oggi con il big match Inter-Roma, seconda contro prima della classe separate da un punto, con le nerazzurre che ad ora sono l’unica squadra imbattuta, anche se la Roma viene da otto vittorie di fila tra campionato e Champions. In contemporanea va in scena la partita tra Pomigliano e Milan. Domani, invece, si ricomincerà con un altro big match all’ora di pranzo: la Fiorentina Femminile di coach Panico, infatti, affronterà in trasferta alle 12.30 le campionesse in carica della Juventus. Ecco il programma completo della 8° giornata di Serie A Femminile, con relative dirette tv partita per partita.