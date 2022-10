Femminile, Mijatovic: “So bene cosa vuol dire la partita con la Juve”

"Mi sento bene nel gruppo, mi piace giocare per questa squadra, con le compagne e l'allenatrice e lo staff e si nota sul campo. Segnare non è facile, mai, non bisogna dare per scontati gol come quello contro il Pomigiano. Sono consapevole della rivalità con la Juventus, ci sono tanti tifosi anche quando giochiamo in trasferta e questo ci dà forza. Questa partita è ancora più speciale per questo. Possiamo giocare in modo offensivo contro chiunque, con fame di vittoria ed energia positiva. L'importante è vincere, se segno o non segno passa in secondo piano. Nessun giocatore è buono se la sua squadra non lo aiuta, e se segno è perché le mie compagne giocano bene insieme a me".