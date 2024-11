In Kean le speranze di tutta Firenze: sogni coltivati a suon di gol

La Fiorentina ritrova entusiasmo grazie a Moise Kean, il centravanti che incarna le speranze dei tifosi e le ambizioni della squadra. Con 8 gol in campionato, Kean punta a incrementare il suo bottino oggi contro il Como , sfruttando i corridoi lasciati dalla squadra di Fabregas , predisposta al possesso palla ma vulnerabile in difesa.

Firenze sogna, e non senza motivo: dopo Como, l’attenzione si sposterà sulla Conference League e sulla grande sfida contro l’Inter, in un momento cruciale per confermare il percorso di crescita della squadra. Lo riporta la Nazione.