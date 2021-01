Il punto sulle uscite: per Cutrone c’è la Samp, Toro su due viola. Eysseric e Montiel…

Punto sul mercato viola anche sul Corriere Fiorentino. Come vi avevamo già preannunciato ieri, Saponara riparte dallo Spezia dopo una prima parte di stagione passata ai margini. Ora in cima alla lista dei giocatori in uscita c’è Cutrone. Il suo futuro andrà deciso di comune accordo con il Wolverhampton, proprietario del cartellino: la Sampdoria è in testa. Da stabilire anche che ne sarà di Kouame, su di lui ci sono interessamenti in Inghilterra e quello del Torino (che pensa anche a Duncan) che è pronto a fare un’offerta milionaria con la formula del prestito fino a giugno con obbligo di riscatto. Il suo agente è in contatto con la Fiorentina e i viola ci stanno pensando visto che prima della decisione si occuperanno degli esuberi. A partire da Eysseric, nonostante Prandelli lo abbia rispolverato contro l’Atalanta. L’auspicio del club di trovargli una sistemazione anche per alleggerire il monte ingaggi. Discorso diverso per Montiel: in questa sessione se ne andrà, ma la Fiorentina non vuole perdere il controllo del cartellino.