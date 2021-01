Pavoletti, c’è la Juve ma piace anche alla Fiorentina. Anche lui nella lista del d.s. Pradè

Nel pezzo di mercato dedicato alla Juventus, La Gazzetta dello Sport tira in ballo anche la Fiorentina. Tra gli obiettivi meno complessi da centrare per rafforzare l’attacco bianconero c’è Leonardo Pavoletti: il Cagliari non ha ancora ricevuto offerte ma la Juve ha fatto più di un ragionamento sull’attaccante, che piace anche alla Fiorentina.