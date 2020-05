La Fiorentina blinda Dragowski, niente Milan. E Lafont? Interessa ad una super big

All’interno del Corriere Fiorentino troviamo un focus su Bartlomiej Dragowski. Il polacco – che durante la quarantena ha giocato sui social con il suo look – si è preso la Fiorentina: è riuscito a spazzare via i dubbi iniziali e lo scetticismo a suon di parate convincenti. I sei mesi in prestito ad Empoli dello scorso campionato sono stati la palestra migliore per l’autostima e sono serviti da trampolino di lancio. Adesso non ci sono più dubbi: il portiere della Fiorentina, per il presente e per il futuro, è lui.

E se l’estate scorsa aveva estimatori in Premier League, adesso lo cerca il Milan per sostituire Donnarumma. Ma la Fiorentina non ne vuole nemmeno sapere. Da qualche mese gli ha prolungato il contratto, in società hanno preferito puntare su di lui piuttosto che realizzare una ricca plusvalenza e guardarsi intorno. Chiaro segnale che le capacità erano solo da tirare fuori, avevano bisogno di essere rimesse in luce. Soltanto pochi mesi fa il ds Daniele Pradè ha ceduto (ma ha tenuto il diritto di riacquisto) Lafont, proprio perché convinto da Drago. Sul francese c’è l’interessamento anche dal Real Madrid. Ma l’ultima parola, prima del definitivo addio, spetterà alla Fiorentina.