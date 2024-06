I rapporti con Kayode potrebbero aiutare la Fiorentina per arrivare a Zaniolo

Nessuna novità al momento sul fronte Nicolò Zaniolo, sul quale però la Fiorentina ha un alleato in più rispetto all’Atalanta (la squadra che sta facendo maggiore concorrenza ai viola sul classe ’99) ed è il manager Vigorelli, che in virtù dei solidi rapporti con il club di Commisso e della presenza nella rosa di Palladino già di un altro suo assistito - Kayode - sta spingendo per far sì che il Galatasaray trovi un punto d’incontro con i toscani per chiudere l’affare: si tratta su una base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di determinati traguardi, con sullo sfondo la variabile Amrabat (profilo che piace - e non poco - ai turchi) e il possibile rilancio della Dea, sempre in agguato. Capitolo uscite: Ikoné, ormai convinto dopo alcune perplessità, è vicino al trasferimento in Qatar, con l’Al Duhail del suo ex tecnico Galtier in vantaggio rispetto all’Al Arabi.