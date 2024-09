Gudmundsson e il processo: oggi altra giornata decisiva

Albert Gudmundsson è comparso ieri presso il tribunale distrettuale di Reykjavik per l'apertura del processo relativo all'accusa di molestie sessuali mosse contro di lui. L'accusa risale a un incontro con una ragazza in un locale di Reykjavik nel giugno 2023. Inizialmente il caso era stato archiviato, ma il ricorso della presunta vittima è stato accolto, riaprendo il processo. Le udienze si svolgono a porte chiuse per proteggere la privacy delle persone coinvolte, inclusa la presunta vittima, la cui identità è stata mantenuta riservata.