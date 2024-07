Funaro, Ferrari e il Franchi: si avvicina la settimana clou

Discorso Franchi che poi si apre a più ampi scenari. Da una parte l’immediato che cerca risposte, ma è anche il futuro a preoccupare la Fiorentina. «La situazione dello stadio Franchi è ancora in fase di ricerca di chiarezza - spiega Ferrari -. Per quanto ci riguarda, continuiamo a fare le stesse domande e a mantenere linee guida ben precise. Giovedì 18 luglio saremo davanti al giudice del tribunale per la nostra richiesta di bloccare i lavori finché non ci saranno le coperture economico-finanziarie complete per tutto il progetto». Lo stesso Ferrari ha in agenda anche un incontro con Sara Funaro, che, rivelato il dg viola, dopo la sua elezioni si è scambiata alcuni messaggi con Rocco Commisso. Sarà con la nuova sindaca che si toccheranno temi importanti. Uno fra tutti, dove giocherà la Fiorentina al termine della prossima stagione? «Questo non lo sappiamo - conclude il dg viola - né lo sa il comune. Cercherò di trovare delle soluzioni anche con la nuova sindaca. Credo che i colloqui della prossima settimana con lei saranno un passo importante per riprendere da dove ci eravamo lasciati. Sarà un’occasione per capire non solo la questione dei lavori, ma anche come sarà il nuovo Franchi»