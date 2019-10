Firenze travolta da una nuova “follia generale”: la carica dei 145mila

Sul Corriere dello Sport si parla della “follia generale” che sta travolgendo Firenze. In senso buono, cioè quello del grande entusiasmo ritrovato. Domenica alle 12.30 al Franchi c’erano ben 37.963 spettatori paganti, più i bambini, tanti, a zero euro. E solo pochi mesi fa i tifosi viola scioperavano, flash mob per «invitare» i Della Valle ad andarsene, monetine verso i loro negozi in via Tornabuoni e la squadra precipitava, giù, fino al sedicesimo posto, agonizzante, salva per un soffio. Tutto è cambiato. I numeri sono chiarissimi, quattro gare interne per un complessivo di 145.358 spettatori paganti. Sottolineando che pressoché a scatola chiusa i tifosi viola avevano sottoscritto 28.026 abbonamenti, cifra mai accarezzata durante l’ultima gestione, quella dei Della Valle, con ricordi simili che riportavano alla mente addirittura i tempi di Cecchi Gori. SPETTATORI, FIORENTINA DA CHAMPIONS (E INSIDIA LA JUVE)