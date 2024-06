Pradè gioca d’anticipo: già 60 milioni sul mercato?

La rifondazione della nuova Fiorentina post-Italiano sembra piano piano prendere, almeno a livello immaginario, sempre più forma. Tanti i nomi sul tavolo: da Retegui a Pianamonti, da lui a Colpani, fino a Brescianini. La Fiorentina, già a metà giugno, sembra aver già intavolato diverse trattative per i giocatori che più le interessano, cosa che, nelle passate stagioni, non era così scontata. Il quadruplo nodo in attacco tra Retegui , Pinamonti, Arnautovic e Lucca, sembra esser stato sciolto in favore del Nazionale italiano impegnato agli Europei, diventando l'obiettivo numero 1.

Facendo, dunque, un resoconto della trattative già avviata o quasi la Fiorentina metterebbe sul tavolo 10/12 per Brescianini, 20 per Colpani e 30 per Retegui (stando al prezzo fatto da Genoa), per un totale di ben 60 milioni. Queste entrate possono essere finanziate solo da certe uscite di spessore, ma, al momento, di grossi nomi sulla lista dei partenti non ce ne sono. La Fiorentina rischierebbe, dunque, di dover improvvisamente stoppare parte di queste trattative. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.