Fiorentina a(f)fari spenti. Per ora molte idee ma zero affondi

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto delle trattative in casa Fiorentina. La società viola – scrive il quotidiano – sta lavorando a fari spenti in vista della prossima stagione, ma di affondi concreti per il momento non se ne parla. Molte idee tracciate da Iachini, che Pradè e Barone proveranno a portare in fondo per quello che si annuncia un mercato difficile ma il cui leitmotiv sarà “esperienza”. I nomi più caldi in entrata al momento restano quelli di Thiago Silva, Krzystof Piatek e Eder, e si attendono sviluppi sulle eventuali cessioni di Milenkovic e Chiesa.

COR.SPORT: COLPACCIO FIORENTINA, THIAGO SILVA VEDE VIOLA!