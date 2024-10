Ecco quanto pagherà la Fiorentina per acquistare Albert Gudmundsson

Mentre Albert Gudmundsson festeggia l'assoluzione al processo per cattiva condotta sessuale, (LA SENTENZA) la Fiorentina sorride e si prepara a godersi il suo nuovo numero 10. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle cifre spese per acquistarlo dal Genoa.

La Fiorentina ha pagato 8 milioni il prestito oneroso dell'islandese, con un riscatto fissato a 17. A queste cifre andranno aggiunti 3,5 milioni di euro di bonus nel caso in cui i numeri fossero così eccellenti come in questo periodo. Gudmundsson ha già segnato tre gol e si prepara a trascinare la squadra di Palladino sempre più in alto. Inoltre, senza processo, il giocatore potrebbe tornare in nazionale.