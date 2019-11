E Vlahovic si consola con un record di precocità. Arriva il momento del serbo?

Dusan Vlahovic è uno dei primi centravanti millennial, giocatori nati dal 2000 in poi, ad aver segnato una doppietta in Serie A. Fermi a quota 1 Amad Traoré e Eddie Salcedo, tanto per fare due nomi, Vlahovic ne ha messi a segno due a Cagliari. Ha un bel rapporto con le doppiette, il numero 28 della Fiorentina: anche in Coppa col Monza sono stati due i centri.

Kulusevski e Pinamonti sono i giocatori che in questo campionato si avvicinano di più ai dati di Vlahovic, entrambi a 2 reti, ma il primo non è un centravanti e il secondo è un classe 1999. Adesso tocca a Dusan prendersi lo spazio, con la sua spregiudicatezza e la sua tecnica, che raramente ha mancato di sfoggiare quando chiamato in causa. Firenze lo aspetta, il suo percorso è stato netto fin dagli esordi. Per adesso, il dualismo con Pedro è solo teorico. Che sia giunto il momento di Vlahovic? Se lo chiede il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola.