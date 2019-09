Da Brescia, cessione Tonali non è più un tabù: ecco il prezzo (alto)

All’interno dell’edizione odierna del Corriere di Brescia, si torna a parlare di Sandro Tonali (SCHEDA) in ottica mercato. Il centrocampista del club lombardo sta confermando in queste prime giornate di Serie A tutto il buono che aveva fatto vedere la scorsa stagione, in B. In estate, nonostante il corteggiamento della Fiorentina, Corini e Cellino hanno posto un veto su di lui, ma tra qualche mese saranno ascoltate le offerte a partire da una base d’asta di ben 50 milioni di euro.