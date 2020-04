Cutrone/2: “A Firenze ho trovato un bel gruppo. Milan addio difficile, il paragone con Inzaghi…”

Non solo Fiorentina, Patrick Cutrone nella sua intervista a La Nazione ha toccato anche i temi del passato relativi alla sua esperienza al Milan, a partire dal paragone che da molti viene fatto con Pippo Inzaghi: “Di sicuro mi stimola incredibilmente ma rimango coi piedi per terra. Inzaghi è stato un modello per me che venivo dal settore giovanile del Milan”. L’addio dai rossoneri è stato invece difficile, ma per l’attaccante viola far parte di quel mondo per molti anni è stato un onore. Inoltre i tifosi lo hanno sempre appoggiato e lo hanno aiutato moltissimo nei momenti più difficili.

E il sogno nel cassetto? Cutrone non ha dubbi: “Sono tanti, e tutti questi sono accomunati da tanta voglia di fare e da grandi aspirazioni sia con la maglia viola che con la Nazionale“. L’azzurro lo ha già vestito, e proprio lì ha conosciuto alcuni dei suoi attuali compagni: “Conoscevo già alcuni ragazzi della squadra perché ci avevo giocato in Nazionale e questo mi ha aiutato” e chiude ricordando di aver trovato un bel gruppo che lo ha accolto benissimo e con il quale si augura di tornare ad allenarsi presto.