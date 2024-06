Cor.Sport: nome nuovo per l’attacco, la Fiorentina guarda in Spagna

C ’è un nuovo nome per l’attacco della Fiorentina, che in cima alla lista mantiene sempre Mateo Retegui. Si tratta - scrive il Corriere dello Sport - di Alexander Sorloth, (LA SCHEDA) centravanti del Villarreal che sarebbe entrato nella lista della dirigenza viola per la sessione di mercato che inizierà a luglio. Gli occhi di Pradè e Goretti si sono posati su di lui dopo la stagione entusiasmante vissuta in Spagna, durante la quale è riuscito segnare la bellezza di 26 gol (23 in campionato, 3 in Europa League), servendo pure 6 assist. E piazzandosi al secondo posto nella classifica marcatori spagnola: dietro al solo Artem Dovbyk del Girona, davanti a mostri sacri come Jude Bellingham e Robert Lewandowski. Sorloth è salito ai cosiddetti onori della cronaca soprattutto per aver segnato ben 4 reti ai campioni d’Europa e di Spagna del Real Madrid il 19 maggio. I blancos, in vantaggio 4-1 alla fine del primo tempo, si sono fatti rimontare dal nuovo obiettivo viola che nella ripresa è stato capace di bucare la rete avversaria tre volte in 8 minuti.