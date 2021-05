Commisso stanzia il budget: nessuna rivoluzione, Vlahovic e rinforzi mirati

L'offerta economica del presidente Commisso è in linea con le aspettative di Paulo Fonseca, il nodo semmai riguarda le ambizioni

La scelta per la panchina della Fiorentina entra nel vivo. Secondo La Gazzetta dello Sport ha avuto luogo il confronto con Paulo Fonseca, una delle opzioni più gradite. L'offerta del presidente Commisso è in linea con le aspettative del portoghese: contratto biennale ad oltre due milioni netti. Il problema non è di natura economica, piuttosto ci sono temi legati al valore dell’attuale Fiorentina e, di conseguenza, a quelli che sono gli interventi necessari per portarla, almeno, nella parte sinistra della classifica. Fonseca chiede la conferma di Vlahovic che avrebbe voluto alla Roma l'estate scorsa. Nessuna novità sul fronte dell'attaccante serbo, la società è stata molto chiara: il prossimo anno giocherà nella Fiorentina. Insieme alla sua conferma, Fonseca vorrebbe un rinforzo importante per reparto. Non una rivoluzione totale ma un arricchimento dell’attuale rosa. Una filosofia che si sposa con le ambizioni della dirigenza per una Fiorentina da 8°/9° posto.