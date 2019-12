Col Toro si cambia: Montella studia il centrocampo a tre anche in campionato

La partita di Coppa Italia con il Cittadella è servita – oltre che per ritrovare la vittoria – anche per alcune indicazioni interessanti, come si legge sul Corriere Dello Sport: la carta Benassi e il possibile utilizzo del 4-3-3 anche in campionato. L’ex Toro sta convincendo nonostante i pochi minuti giocati e potrebbe far rifiatare un Badelj non certo nel suo miglior momento affiancando Pulgar e Castrovilli al centro. Torneranno Dragowski e Caceres dall’inizio, mentre Chiesa dovrebbe finalmente recuperare e giocare con Vlahovic, in attesa dei ritorni di Ribery e Pezzella. Boateng è una possibilità nel 4-3-3.