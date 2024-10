Che fine ha fatto Pongracic? Il posto in squadra può attendere

Il difensore salterà anche Lecce. Per rivederlo in gruppo servono altre settimane

Marin Pongracic sarà assente ancora per un po' . Lo ha detto Raffaele Palladino all'antivigilia di Lecce-Fiorentina in programma domenica alle ore 15. E proprio sul difensore viola, ex di turno, si concentra Repubblica Firenze. Ecco quanto si legge:

"Che fine ha fatto Marin Pongracic? Una domanda che ormai da qualche tempo gira tra i tifosi della Fiorentina, a caccia di notizie sul sostituto di Nikola Milenkovic arrivato la scorsa estate per 15 milioni di euro nelle stesse ore in cui veniva ceduto il serbo al Nottingham Forest. L’attesa, la speranza, le difficoltà, gli errori, i problemi fisici. Ha faticato, eccome, a inserirsi nella difesa a tre disegnata in piena preparazione dal tecnico Raffaele Palladino. Non ci aveva mai giocato, ha palesato alcuni limiti sui quali certamente ha avuto modo di lavorare. Il doppio giallo rimediato all’esordio in campionato contro il Parma, le due panchine di fila contro Monza e Atalanta (9’ finali in questa gara) e lo stop alla vigilia della sfida con la Lazio che ha segnato, nel secondo tempo, il passaggio alla linea a quattro e una ritrovata solidità difensiva.