Centrocampo: attesa per Nainggolan, mentre Pradè punta ancora due pupilli

La Nazione, dopo aver fatto il punto sugli attaccanti, si concentra sul mercato viola legato ai centrocampisti. In mediana si cerca un solo innesto, ma occhio alle dinamiche del mercato. Ci vorrà del tempo per capire quali siano le intenzioni dell’Inter su Radja Nainggolan (SCHEDA), per il quale verranno valutate molte proposte. Invece serve il via libera di Commisso per tentare l’assalto a Torreira (SCHEDA) o a Praet (SCHEDA), avvicinabili solo con prospettive di grandi investimenti nel mercato estivo e di proprietà di squadre in salute come Atletico Madrid e Leicester. Due veri e propri pallini per il DS Pradè.

Tutto il mercato della Fiorentina a questo link