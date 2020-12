Movimenti per l’attacco, il Sassuolo ha un piano per offrire Scamacca. Caicedo e gli altri…

Il Sassuolo, si legge oggi su La Nazione, avrebbe proposto alla Fiorentina qualcosa di molto vicino ad un prestito secco per Gianluca Scamacca, non appena libero dal prestito al Genoa; per Caicedo è necessario un investimento immediato, 7 milioni, mentre Llorente si può parlare di prestito (come vi abbiamo anticipato ieri sera). Le piste Milik ed El Shaarawy sono più complesse, lo sono meno Pavoletti e Zaza, per i quali però Cagliari e Torino non hanno ancora individuato i sostituti. E il tormentone Piatek? Ormai il canale con l’Hertha Berlino è aperto, ma la Fiorentina vuole rendersi prima conto di tutte le possibili alternative.

