VN – Non solo Piatek: dall’estero spunta un nome nuovo per l’attacco viola

Il club gigliato pensa a rinforzare il proprio attacco in vista dell’addio di Patrick Cutrone ma non guarda solo al campionato italiano. In casa viola, infatti, si pensa anche all’estero ed in tal senso vanno le piste che portano a Piatek o Origi. Ma adesso spunta un nome nuovo. La Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio col Basilea, tramite degli intermediari, per Arthur Cabral, attaccante brasiliano classe 1998 in prestito dal Palmeiras. La scheda di Cabral su Tuttitalenti.com

Intanto Vlahovic con Prandelli migliora e segna…