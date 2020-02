Calendario caos: la Lega Serie A spinge per giocare. Udinese-Fiorentina a porte chiuse?

La Lega Serie A smania per giocare, la Federcalcio vuole capire e il Coni si allinea al governo. L’emergenza sul Coronavirus mette in crisi il calcio. E la sensazione – scrive il Corriere della Sera – è che trovare una quadra non sarà facile. Oggi a Roma è stato convocato un vertice in via Allegri promosso dal presidente federale Gravina e a cui parteciperanno rappresentanti del Ministero dello Sport e della Salute, la serie A sarà rappresentata da Lotito e Marotta. La Lega vuole giocare e, sin dove è possibile, a porte aperte. Le porte chiuse è solo l’extrema ratio. Nella prossima giornata, stando alla situazione attuale dell’emergenza, ci sono tre gare che potrebbero essere giocate a porte chiuse: Udinese-Fiorentina, sabato alle 18; Milan-genoa, domenica alle 12.30 e il posticipo Juventus-Inter. LA REGIONE FRIULI ANNUNCIA: ATTIVITA’ SOSPESE