“Rocco e i suoi fardelli. Firenze e quell’amore troppo frettoloso“: è il titolo dell’analisi di Enzo Bucchioni su Il Tirreno. I tifosi viola si sono subito “innamorati” del presidente grazie ad alcune frasi: “sono qui per vincere”, “sogno la Champions”, “i soldi non sono un problema”, “voglio fare subito lo stadio nuovo”. Insomma, un colpo di fulmine. Ma con la Fiorentina quartultima in classifica e con le difficoltà solo fronte stadio, “lo zio d’America (o se preferite Rocco il Magnifico) e Firenze hanno già diviso gli stracci. Con la politica c’è il gelo, con gran parte dei tifosi è finita l’empatia e lui, Rocco, s’è incattivito, impermalito e stizzito“.

Commisso – si legge – pensava di avere la strada in discesa grazie ai soldi e alle idee. Ma il presidente ha visto davanti a sé diverse salite, “il mestiere dello scalatore non sembra il suo forte”. Enzo Bucchioni ripercorre le varie tappe relative allo stadio, tra area Mercafir, restyling del Franchi e la possibilità di costruire l’impianto fuori dal Comune di Firenze. “Il ‘fast, fast, fast’, veloce, veloce, veloce, parola d’ordine di Commisso, in Italia non funziona. L’Italia non è l’America. Questa cosa della burocrazia, dei ritardi, delle mille leggi e leggine, però lui non la vuole accettare, l’ha fatto andare in bestia”.