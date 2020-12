10 al Vlahovic rigorista. Un Duemila che prende il pallone, lo mette sul dischetto e spiazza i portieri vuol dire che ha tante palle. (5 al Vlahovic centravanti, non tira mai in porta).

9 ai tifosi che hanno capito che il momento è delicato e stanno aiutando la squadra come possono. Prima i fuochi d’artificio, stavolta accompagnando la squadra al Franchi. Ma, purtroppo, i tifosi non fanno gol.

8 a Dragowski che anche stavolta ha salvato il risultato con una splendida parata. Quando il portiere è quasi sempre il migliore in campo vuol dire che siamo all’allarme rosso.

7 ad Amrabat. Abbiamo bisogno che diventi il nuovo Dunga. Abbiamo bisogno che leghi una squadra che non ha un filo conduttore.

6 al cuore di una Fiorentina che almeno non molla. Il problema è che se l’unica arma è il cuore siamo veramente messi male.

5 a Prandelli che continua a fare tre cambi consecutivi che peggiorano la squadra.

4 a chi dice che Montiel non è in grado di essere utile magari per 15-20 minuti

3 a chi si entusiasma per due pareggi in casa contro Sassuolo e Verona. A proposito: mi dite i nomi di tre giocatori del Verona che sarebbero sicuri titolari nella Fiorentina? E di tre del Benevento? E di tre dello Spezia? Nel Verona fa bella figura Ceccarini che non era tra i primi diciotto del gruppo viola. La differenza è che il Verona ha Juric.

2 a chi pensa che la Fiorentina sarà massacrata dalla Juve. A Torino la squadra magari perderà ma farà una grande partita perché non avrà pressioni e quindi giocherà libera di testa.

1 a Callejon che sembra il nonno di quello che incantava a Napoli

0 agli arbitri. Sono sempre peggio. Se uno va a vedere il Var e assegna il rigore al Verona o è scarso oppure non è corretto. In entrambi i casi va eliminato.