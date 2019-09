Benassi inquadra la Juve: vuole esserci nonostante l’infortunio

Quella di oggi è una giornata particolare per Marco Benassi: il centrocampista oggi compie gli anni (25) ma attende dal responso dei medici il regalo più bello. Dopo l’infortunio patito contro il Perugia in amichevole per una contusione al ginocchio, il giocatore scalpita per avere una maglia contro la Juventus. Come ricorda il Corriere Dello Sport oggi in edicola, da buon ex granata per lui sarà una partita speciale quella contro i bianconeri e per questo cerca una corsa contro il tempo per essere a disposizione di Montella. Tuttavia, si legge, la parte più difficile è quella legata al convincimento del tecnico ad inserirlo nell’undici iniziale, visto che nelle prime due uscite gli ha riservato soltanto una ventina di minuti contro il Napoli.