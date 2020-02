Assurdo Sannino, allontanato dall’Honved per paura del Coronavirus

Lo stato di psicosi incontrollata che si sta verificando in gran parte dell’Italia ha colpito l’opinione dei dirigenti dell’Honved Budapest, la storica squadra di Puskas che adesso è allenata da Giuseppe Sannino. Ebbene, gli ungheresi avrebbero allontanato dalla panchina il Sergente di Ferro perché “potrebbe essere venuto a contatto insieme al suo vice con persone che vivono nelle aree in cui è esploso il Coronavirus, in Lombardia”. Squadra affidata temporaneamente a Istvàn Pisont. E Sannino deve rimanere in attesa, anche se non presenta assolutamente nessun sintomo.