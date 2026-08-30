Il difensore della Fiorentina rompe il silenzio sui social

Redazione VN
Grosso

VIDEO - Grosso su Kean: "Mi sarebbe piaciuto averlo. Vanno colmate le fragilità"

Viery commenta così sui social la partita persa dalla Fiorentina contro il Frosinone. Le parole su Instragram del difensore viola.

Le parole sui social

Non è stato il risultato che volevamo, ma mi sento soddisfatto del mio esordio in Serie A con questa maglia. Ora è il momento di lavorare per riprenderci.
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

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