Il difensore della Fiorentina rompe il silenzio sui social
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Viery commenta così sui social la partita persa dalla Fiorentina contro il Frosinone. Le parole su Instragram del difensore viola.
Le parole sui social
Non è stato il risultato che volevamo, ma mi sento soddisfatto del mio esordio in Serie A con questa maglia. Ora è il momento di lavorare per riprenderci.
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