VIDEO - Juventus, Spalletti in bilico? Ecco chi è pronto per prendere il suo posto

Dopo gli inizi da terzino sinistro, Viery sta crescendo da difensore centrale. Il brasiliano contro l'Atalanta non ha sfigurato, nonostante i due gol subiti. Sui propri social, ha voluto incoraggiare i propri compagni: "Continuiamo insieme, lavorando per migliorare ogni giorno! ⚜️