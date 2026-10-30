Viery ha voluto dare fiducia alla squadra, nonostante la vittoria casalinga ancora non arrivi

Redazione VN
Spalletti

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Dopo gli inizi da terzino sinistro, Viery sta crescendo da difensore centrale. Il brasiliano contro l'Atalanta non ha sfigurato, nonostante i due gol subiti. Sui propri social, ha voluto incoraggiare i propri compagni: "Continuiamo insieme, lavorando per migliorare ogni giorno! ⚜️

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FIORENTINA VS ATALANTA

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