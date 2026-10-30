Vincenzo Italiano ha scelto il Besiktas per ripartire, dopo l'esperienza con il Bologna. Il tecnico ha parlato a Sky, dove ha voluto ricordare l'importanza della tappa fiorentina:

"Ringrazio l'esperienza di Firenze, che mi ha dato la possibilità di andare a giro per l'Europa e mettermi in mostra facendo bella figura: con la Fiorentina abbiamo fatto due finali, purtroppo l'unico dispiacere che lascio è stato di non regalare una coppa europea, che forse meritavamo per il percorso fantastico che abbiamo fatto nei due anni di Conference. Mi dispiace tantissimo, perché ci sono stato da Dio, è innegabile. Sono grato sia a Firenze che a Bologna, due esperienze stupende, cinque anni straordinari: quando tornerò in Italia saranno tappe fondamentali”.