Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla

Il tecnico portoghese Paulo Sousa coltiva la concreta ambizione di tornare ad allenare nella Serie A italiana. L'obiettivo dell'allenatore lusitano- secondo quanto si legge su TMW - è quello di sedersi sulla panchina di una grande società del nostro campionato, magari ritrovando un ambiente già conosciuto in passato.

La suggestione Juventus e il legame con la Serie A

Tra i profili monitorati e le opzioni sul tavolo resta sullo sfondo l'ipotesi Juventus, in un momento in cui la panchina bianconera guidata da Luciano Spalletti attraversa una fase di delicate valutazioni. Sebbene un eventuale ingaggio rappresenterebbe una scelta complessa e per certi versi estemporanea per la dirigenza torinese, da parte dell'allenatore portoghese ci sarebbe la totale disponibilità ad accettare un'eventuale chiamata.

Le parole di Paulo Sousa sul calcio italiano

A confermare il profondo legame con la Serie A era stato lo stesso Paulo Sousa in una recente intervista, nella quale aveva rimarcato il proprio affetto per l'Italia e le ambizioni per la carriera da allenatore:

L'Italia per me è casa. Il Portogallo rappresenta la mia patria, ma l'esperienza italiana mi ha formato profondamente sia come professionista sia come uomo. Condivido a pieno il modo in cui in Italia si vive il calcio e la quotidianità, ed è un ambiente che mi manca molto. La Juventus si attesta tra le società più prestigiose a livello globale e ho avuto la fortuna di vincere con quei colori. Da allenatore so scindere gli aspetti emotivi da quelli professionali, ma il mio traguardo resta quello di guidare club che condividano la mia stessa mentalità e la fame di successi.