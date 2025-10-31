Viola News
VIDEO – Pio Esposito scambia la maglia col suo idolo Edin Dzeko

Bel momento nel post partita di Inter-Fiorentina. Il giovane attaccante Pio Esposito ha chiesto la maglia a Edin Dzeko
Redazione VN

La gara con l'Inter non è stata una partita come le altre per l'attaccante viola Edin Dzeko. Il bosniaco ha passato in nerazzurro ben due stagioni, vincendo due Supercoppe italiane, due Coppe Italia e giocando da titolare la finale di Champions persa per 1-0 col Manchester City. Le 69 gare e i 22 gol segnati con l'Inter hanno lasciato dei ricordi incredibili ai tifosi nerazzurri e infatti al termine della gara vinta per 3-0 sono arrivati cori di gratitudine per l'ex Edin Dzeko.

L'Inter stessa sul proprio profilo X ha onorato l'attaccante viola con un post che cita "Una volta Interista, sempre Interista". Prima della partita però era stato un giovane attaccante nerazzurro a parlare di Dzeko come del suo idolo, ovvero Pio Esposito: "Ho visto tanti video di Dzeko e anche molti allenamenti qui a Milano. E' un giocatore a cui mi ispiro, gli chiederò sicuramente la maglia a fine partita."

Detto fatto, nel post partita il giovane attaccante nerazzurro si è catapultato dal suo idolo bosniaco per scambiare la maglia. Il video pubblicato dal classe 2005 attraverso una storia Instagram:

