VIDEO – Pio Esposito scambia la maglia col suo idolo Edin Dzeko

La gara con l'Inter non è stata una partita come le altre per l'attaccante viola Edin Dzeko. Il bosniaco ha passato in nerazzurro ben due stagioni, vincendo due Supercoppe italiane, due Coppe Italia e giocando da titolare la finale di Champions persa per 1-0 col Manchester City. Le 69 gare e i 22 gol segnati con l'Inter hanno lasciato dei ricordi incredibili ai tifosi nerazzurri e infatti al termine della gara vinta per 3-0 sono arrivati cori di gratitudine per l'ex Edin Dzeko.