Pio Esposito su Dzeko: “Un Idolo, a fine partita gli chiederò la maglia”

L'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, questa sera titolare, ha parlato così a DAZN prima della partita contro la Fiorentina:
Le parole dell'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, in vista della partita contro la Fiorentina questa sera
Sicuramente è un grande segnale di fiducia da parte del mister. Hanno avuto tutte grande peso le chance che mi ha dato. Oggi abbiamo un'occasione importante per rimediare alla sconfitta della scorsa giornata. Stasera cercherò di dimostrare il più possibile. Ho visto tanti video di Dzeko e anche molti allenamenti qui a Milano. E' un giocatore a cui mi ispiro, gli chiederò sicuramente la maglia a fine partita.
