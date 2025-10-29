Ferrara: “Ho tanti punti interrogativi. Che fine ha fatto Comuzzo?”

Ho visto tante cose nel calcio. Resurrezioni e clamorose cadute . Credo che queste due partite saranno un bivio importante della stagione viola. Giocare a San Siro da vittima sacrificabile è più facile che giocare al Franchi col Bologna . Infatti col Milan la Fiorentina meritava di più. E' difficile vincere stasera, ma quantomeno dovremmo vedere una grande prestazione. Poi dovrà arrivare una vittoria con il Lecce per almeno togliersi dalle zone terribili della classifica . La partita con l'Inter non racconterà la stagione della Fiorentina.

"Ho tante domande"

"Sicuramente la fisicità può contare stasera. L'Inter è una squadra vulnerabile in difesa. Ambisce al titolo insieme al Napoli, però non è imbattibile. Mi chiedo che fine abbia fatto Comuzzo, anche perché Pongracic non sta giocando da fenomeno. Oppure la storia di Pablo Marì. Sembrava pronto ad andarsene e invece adesso sembra insostituibile. In queste settimane di depressione ci siamo affidati a Fazzini e Fortini. Ovvero quelli che ci hanno fatto vedere degli sprazzi di luce nel buio. Eppure l'ex Empoli sta giocando poco. Sono tutti interrogativi che mi sto ponendo in questo brutto periodo. Pioli sta attraversando un momento umano molto difficile. Non sembra lui."