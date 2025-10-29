Flachi: “Come play vedo meglio Fagioli rispetto a Mandragora. Ecco perché”

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi , intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così prima della gara tra Inter e Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina dovrà cambiare atteggiamento. E' fondamentale uscire da questa situazione. I calciatori viola devono partire dalla reazione col Bologna . I giocatori e le qualità ci sono. Serve compattezza e forza di volontà. Lo scorso anno erano un gruppo unito, in questa stagione alle prime difficoltà arrivano i problemi. I tifosi vogliono vedere una Fiorentina molto simile a quella del 3-0 sull'Inter dell'anno scorso . Nelle difficoltà numeriche quella squadra dimostrò tutta la compattezza possibile."

Sohm Ndour

"Sarebbe un cambiamento importante. Due calciatori con fisico. Bravi anche nell'inserimento e nella corsa. Servirà anche un play nel mezzo. Non sono sicuro che giochi Mandragora. Io preferirei Fagioli al suo posto. In quella posizione può rendere al meglio, soprattutto da solo. E' un calciatore che ha bisogno di fiducia e in questo momento non puoi non dargliela."