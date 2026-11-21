Singolare sfida all'interno delle cucine del Viola Park, dove l'influencer Samuele Mandarò ha sfidato a colpi di "crostate" lo staff ed i giocatori della Fiorentina.
Singolare sfida all'interno delle cucine del Viola Park, dove l'influencer Samuele Mandarò ha sfidato a colpi di "crostate" lo staff ed i giocatori della Fiorentina. Giudici di eccezione? Alieu Njie, Marco Brescianini e Luca Lezzerini. Ecco di seguito l'episodio pubblicato su YouTube.
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