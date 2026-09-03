Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'ACF Fiorentina ha annunciato una novità sostanziale e carica di significato all'interno dell'organigramma dirigenziale del club gigliato.

L'annuncio del club: nel segno di Rocco

Catherine Commisso ha assunto ufficialmente il ruolo di Vice Presidente della società viola. Un incarico di grande rilevanza strategica e dal profondo valore emotivo e identitario per tutto l'ambiente fiorentino.

Come specificato dalla stessa società nel comunicato social: "ACF Fiorentina annuncia l'incarico di Catherine Commisso come Vice Presidente del Club. L'incarico ha anche un significato speciale, poiché Catherine sarà profondamente impegnata nell'onorare l'eredità di Rocco e i valori che ha stabilito a Fiorentina".

Le prime parole di Catherine Commisso da Vice Presidente

Subito dopo l'annuncio ufficiale, la nuova Vice Presidente ha espresso tutta la propria emozione e determinazione per questa nuova tappa della gestione gigliata:

"Sono profondamente onorata di accogliere questo nuovo ruolo per portare avanti quanto abbiamo cominciato con Rocco. Lo farò con profonda umiltà e ispirata da quanto il mio compianto marito ha voluto dare alla Fiorentina. Nei nostri 50 anni di matrimonio, ho avuto l’onore di essere al suo fianco e di capire quanto lo sport e il calcio siano stati importanti per lui. Ma sono stati soprattutto la determinazione, la dedizione e lo spirito collaborativo a portarlo avanti nel suo percorso professionale, sempre dedicato al prossimo. Sempre con la capacità di ascoltare e mettere le necessità degli altri al primo posto".

Infine, un chiaro messaggio rivolto al popolo viola e al futuro della società: "Voglio portare avanti il mio ruolo nel suo nome, dedicando la gran parte dei nostri sforzi alle future generazioni. Nel lavoro con Giuseppe e con il nostro gruppo dirigente, l’esempio di Rocco continuerà a guidare il mio giudizio e la mia visione. Faremo crescere la Fiorentina sotto ogni aspetto, e voglio onorare la sua eredità rimanendo fedele ai valori che lui ha stabilito e contribuendo al futuro del Club".

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