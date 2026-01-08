Solomon dopo il pari di Roma: “Ottimo punto, ma siamo già al lavoro”

Viola News
Le parole di Solomon
Il pareggio di ieri contro la Lazio ha lasciato un misto di sensazioni in casa Fiorentina, ma per la squadra di Paolo Vanoli non c'è tempo da perdere. A testimoniare il clima di grande concentrazione che regna al Viola Park è Manor Solomon, uno dei protagonisti degli ultimi due risultati positivi viola.

L'esterno d'attacco, arrivato in prestito dal Tottenham, ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram che lo ritrae già in campo, nel quartier generale di Bagno a Ripoli, durante la sessione di allenamento odierna. Nonostante le fatiche della gara di ieri, il messaggio del classe '99 è chiaro: "Un buon punto fuori casa ieri. Il lavoro continua già oggi".

La squadra ha subito spostato il mirino sulla gara casalinga di domenica alle 15:00 contro il Milan di Massimiliano Allegri. Vista la difficoltà della sfida servirà una prestazione perfetta per regalare una gioia al pubblico del Franchi.

