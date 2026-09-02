La pioggia di messaggi d'affetto per il saluto di Rolando Mandragora alla Fiorentina si arricchisce di un capitolo particolarmente intimo e toccante. A rendere omaggio all'ormai ex centrocampista viola è stato Luca Ranieri, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram una ricca gallery di scatti: non solo istantanee di campo con la maglia della Fiorentina, ma soprattutto immagini di vita quotidiana, a testimonianza di un legame viscerale.

"Sempre insieme tra viaggi, vacanze e momenti difficili"

Ad accompagnare la carrellata di foto, il difensore gigliato ha scritto una vera e propria lettera aperta rivolta al compagno e amico di sempre: "Si dice che 'chi trova un amico trova un tesoro' ed io ho trovato te. Ci siamo conosciuti quasi 5 anni fa e da quel momento siamo stati sempre insieme: viaggi, vacanze, pranzi, cene, momenti belli e momenti difficili, ma con la consapevolezza che si poteva sempre contare l’uno sull’altro".

"Ti auguro il meglio, fratello mio"

Un'amicizia profonda e indissolubile che va ben oltre i confini del rettangolo verde e che Ranieri ha voluto sigillare con un augurio speciale per il futuro professionale e umano del mediano: "Ti auguro il meglio che la vita ti possa offrire, fratello mio. Mi mancherai, mostro". Una dimostrazione ulteriore di quanto Mandragora sia stato un punto di riferimento fondamentale nello spogliatoio e nello spessore umano del gruppo viola.

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