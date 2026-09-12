Il successo in trasferta contro il Venezia per 4-2 ha ridato ossigeno e sorriso alla Fiorentina, segnando un debutto positivo per il ritorno in panchina di Paolo Vanoli. Un risultato che ha scatenato le reazioni degli addetti ai lavori, tra cui l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sui propri canali social si è espresso in modo diretto ed esplicito sulla gestione tecnica del club e sulle polemiche emerse nelle ultime settimane.

La stoccata sulla gestione e il ritorno di Vanoli

Nel suo post sui social, il giornalista di Sportitalia non ha risparmiato una frecciata alla precedente guida tecnica firmata Fabio Grosso e alle decisioni societarie che ne avevano caratterizzato l'avvio di stagione: "Alziamo una mano come fa Paolo Vanoli per dire che la Fiorentina non era certo inallenabile. Ma aveva soltanto un Grosso problema. Chi ha fatto le scelte non l'aveva capito. E ha rimediato, meglio tardi che mai". Un messaggio chiaro nei confronti della dirigenza, che ha saputo fare un passo indietro per riaffidare la squadra a chi ne conosceva già dinamiche e potenziale.

La difesa a spada tratta di Mastantuono

Pedullà ha poi voluto spezzare una lancia a favore di Franco Mastantuono, finito precocemente nel mirino delle critiche dopo le prime battute di campionato. Il giornalista ha attaccato chi aveva già messo in discussione l'investimento fatto sul giovane talento argentino: "Vota Antonio. Anzi Mastantuono: solo i cialtroni potevano massacrarlo di critiche dopo tre partite". Parole di stima per il classe 2007, difeso a spada tratta di fronte a giudizi ritenuti affrettati e fuori luogo.