L'addio di Rolando Mandragora alla Fiorentina continua a suscitare grande commozione all'interno dello spogliatoio viola. Dopo il lungo post di saluto del centrocampista e i primi commenti d'affetto, è arrivata anche la dedica speciale via Instagram da parte di Fabiano Parisi, che ha voluto dedicare un'intensa storia al suo ormai ex compagno di squadra.

"Sei stato un compagno di viaggio e di emozioni: ti voglio bene"

Ad accompagnare una foto che li ritrae insieme in campo in maglia viola, l'esterno gigliato ha affidato ai social un messaggio da fratello maggiore: "Ci sono persone che incontri per caso e che, senza accorgertene, diventano parte della tua vita. Tu per me sei stato molto più di un compagno di squadra: sei stato un compagno di viaggio, di emozioni, di momenti belli e difficili. Mi sono affezionato a te e al nostro legame in un modo che va oltre il calcio. Oggi cambi maglia, ma non cambia quello che sei stato e che continuerai a essere per me. Alcune persone lasciano un segno. Ti voglio bene, fratmmm".

Un legame viscerale nello spogliatoio viola

Parole che testimoniano ancora una volta l'unione e la profonda amicizia nata tra i due nel corso dell'avventura a Firenze. Un rapporto che ha travalicato i confini del rettangolo di gioco e che conferma quanto Mandragora sia stato un punto di riferimento umano e caratteriale per tutto il gruppo viola nei suoi quattro anni in riva all'Arno.