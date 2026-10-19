A distanza di mesi da quel tragico 1° dicembre 2024, quando Edoardo Bove fu colpito da un improvviso malore sul terreno di gioco durante Fiorentina-Inter, Raffaele Palladino ha dedicato un pensiero colmo di affetto al centrocampista romano.

Attraverso i propri canali social, l'ex tecnico viola - che guidava la Fiorentina proprio nel giorno del drammatico evento - ha condiviso parole toccanti per celebrare la determinazione e la forza dimostrate dal giovane calciatore nel suo percorso di recupero:

Vederti sorridere e continuare a inseguire i tuoi sogni è la vittoria più bella. Hai saputo trasformare la tua storia in un messaggio di forza e speranza per gli altri. Felice di essere stato al tuo fianco anche ieri (in occasione della prima del suo film "In un battito"), Edo.