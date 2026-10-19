Continua il momento magico di Eddy Kouadio.

Il difensore di proprietà della Fiorentina, dopo essere stato convocato in Nazionale maggiore (senza esordire, però), continua a essere tra i protagonisti del Monza. Nel travolgente successo casalingo dei brianzoli per 4-0 contro il Cagliari, il difensore classe 2006 ha siglato la sua prima rete in Serie A, coronando una prestazione monumentale sotto ogni punto di vista.

Un gol da attaccante, perché Kouadio intercetta palla nella propria metà campo e si rende protagonista di una travolgente cavalcata palla al piede in ripartenza, battendo Caprile con freddezza e stappando la partita. Un gol di forza, tecnica e personalità che ha spianato la strada al successo biancorosso. Oltre alla gioia personale del gol, i numeri testimoniano una prova totale di Kouadio, tra dribbling riusciti e non concessi agli avversari, recuperi difensivi e duelli vinti.

Kouadio è in prestito dalla Fiorentina al Monza senza opzioni in favore dei brianzoli. Con i gigliati il difensore ha un accordo fino al 30 giugno 2030 con opzione fino al 2031.