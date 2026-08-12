Il post su Instagram del difensore appena trasferitosi al Venezia
La Fiorentina sprigiona entusiasmo da ogni poro, Firenze bolle e ribolle
A distanza di qualche giorno dal suo trasferimento al Venezia, Matias Moreno su Instagram ha voluto congedarsi dalla Fiorentina con queste parole:
Oggi devo iniziare un nuovo percorso, ma non volevo andare senza dire addio al club che ha aperto le porte dell'Europa per me, grazie mille a tutti coloro che ne hanno fatto parte, vi auguro tutto il meglio!
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