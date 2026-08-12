Il post su Instagram del difensore appena trasferitosi al Venezia

Redazione VN
Paratici brova dei fatti

La Fiorentina sprigiona entusiasmo da ogni poro, Firenze bolle e ribolle

A distanza di qualche giorno dal suo trasferimento al Venezia, Matias Moreno su Instagram ha voluto congedarsi dalla Fiorentina con queste parole:

Oggi devo iniziare un nuovo percorso, ma non volevo andare senza dire addio al club che ha aperto le porte dell'Europa per me, grazie mille a tutti coloro che ne hanno fatto parte, vi auguro tutto il meglio!
Contenuto non disponibile. Vedi su instagram
moreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti