L'affetto ricevuto al suo arrivo a Firenze ha evidentemente colpito Franco Mastantuono. Il talento argentino, protagonista ieri di un bagno di folla all'esterno dell'aeroporto di Peretola, ha voluto ringraziare i tifosi viola con un gesto social che non è passato inosservato.

Nelle scorse ore, infatti, Mastantuono ha ricondiviso nelle proprie storie Instagram una delle foto pubblicate da ViolaNews, che immortala l'incredibile accoglienza riservatagli dai sostenitori gigliati al momento dell'arrivo in città. Ad accompagnare l'immagine una semplice ma significativa dedica: "Gracias Firenze ".

Un messaggio breve, ma sufficiente a testimoniare l'entusiasmo del classe 2007 per il suo primo impatto con l'ambiente viola. Ieri centinaia di tifosi hanno atteso il suo sbarco a Peretola tra cori, applausi e richieste di selfie e autografi, regalando al nuovo gioiello della Fiorentina un'accoglienza da grande protagonista. Un entusiasmo che Mastantuono ha voluto ricambiare immediatamente, condividendo con i propri milioni di follower uno degli scatti simbolo della sua prima giornata in viola.