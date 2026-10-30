Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla

Anche ieri Franco Mastantuono ce l'ha messa tutta per trovare la rete, e spingere la Fiorentina alla vittoria. Le sue prestazioni non stanno deludendo, ma il contesto non lo aiuta. Intanto sui social l'ex Real Madrid ha inneggiato a Diego Armando Maradona, come ogni buon argentino che si rispetti.

Prima ha postato nelle storie una foto del 10, con scritto Dios. Poi ha pubblicato un post eloquente: l'iconica foto di Maradona intento a saltare Peter Shilton e segnare il gol del secolo all'Azteca contro l'Inghilterra. La bio del post recita: "Come avrebbero potuto fermarti?". Che sia di buon auspicio?