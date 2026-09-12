Rivivi Venezia-Fiorentina con le immagini di Mastantuono e Pellegrino
VIDEO - Vanoli: "Questi giovani mi entusiasmano. Guardate Mastantuono"
Una serata all'insegna dell'Argentina quella al Penzo che ha visto la Fiorentina portarsi a casa i primi 3 punti della stagione. In gol Mastantuono e Pellegrino. Le foto:
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