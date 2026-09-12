Rivivi Venezia-Fiorentina con le immagini di Mastantuono e Pellegrino

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

VIDEO - Vanoli: "Questi giovani mi entusiasmano. Guardate Mastantuono"

Una serata all'insegna dell'Argentina quella al Penzo che ha visto la Fiorentina portarsi a casa i primi 3 punti della stagione. In gol Mastantuono e Pellegrino. Le foto:

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Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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